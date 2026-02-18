Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Kleinwagen brennt im Motorraum

Rheurdt (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 17.02.2026 um kurz nach 2 Uhr wurde ein Teil der Löscheinheit Rheurdt zu einem PKW-Brand in den Ortsteil Kengen gerufen.

Bei Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs brannte ein Kleinwagen der Marke Nissan im Bereich des Motorraums. Ein weiteres, unmittelbar daneben abgestelltes Auto wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Daher bewegte eine Einsatzkraft der Feuerwehr den benachbarten Wagen unter Atemschutz aus dem Gefahrenbereich, um weitere Schäden zu minimieren.

Mit einem Löschrohr machten die Kameradinnen und Kameraden dem Brand schließlich rasch den Garaus.

Für die Nachlöscharbeiten musste der Wagen mit hydraulischen Rettungsgeräten gewaltsam geöffnet werden. Da es sich bei dem Auto um ein teilweise gasbetriebenes Fahrzeug handelte, kontrollierte die Feuerwehr zusätzlich die Sicherheitsventile des Gastanks.

Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Einsatzstelle wurde nach rund einer Stunde an die Polizei übergeben. Zehn ehrenamtliche Einsatzkräfte waren mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Gemeinde Rheurdt, übermittelt durch news aktuell