POL-GI: Landkreis Gießen: Vermisste 13-Jährige wieder da

Gießen (ots) - Echzell: Ein 21-jähriger BMW -Fahrer befuhr am Sonntagabend, 31.05.2026, gegen 20 Uhr, von der B455 kommend, die K181 in Richtung Echzell. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam in einem Feld zum Stehen. Für die 20-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige Fahrer musste schwer ...

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