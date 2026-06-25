Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 150.000 Schaden

Erneut erfolgreicher Schockanruf

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Mittwoch (24. Juni) wurde ein Mann aus Neunkirchen-Seelscheid Opfer eines Betrugs. Er wurde um Schmuck im Wert von schätzungsweise von 150.000 Euro betrogen. Der Neunkirchener gab der hinzugerufenen Polizei gegenüber an, dass er gegen 13:00 Uhr einen Anruf mit unterdrückter Rufnummer auf sein Festnetztelefon bekommen habe. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und sagte, der Sohn des Angerufenen habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Menschen getötet wurden. Im Hintergrund war Geschrei zu hören und dem 82-Jährigen wurde gesagt, dass er seinem Sohn aus dem Gefängnis helfen könne, indem er eine Kaution zahle. Der Senior wurde aufgefordert, den im Haus befindlichen Goldschmuck zu wiegen und die Höhe seiner Kontostände anzugeben. Beiden Aufforderungen kam er nach. Ihm wurde angekündigt, dass jemand käme, um den Schmuck abzuholen. Gegen 17:00 Uhr klingelte tatsächliche eine unbekannte männliche Person, nahm wortlos den Goldschmuck entgegen und entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Erst danach bemerkte der 82-Jährige den Betrug und verständigte die Polizei. Diese leitete umgehend eine Fahndung nach dem unbekannten Mann ein, der den Schmuck abholte. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 m groß, circa 30 Jahre alt, kurze blonde Haare, kräftige Statur und mit einem dunklen Overall bekleidet. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges im Bereich der Straßen Gartenstraße, Kirchstraße, Sankt Margarethen und Schulstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter 02241 541-3221 zu melden. Etwa eine halbe Stunde vor dem Neunkirchener erhielt eine 81 Jahre alte Frau in Much einen ähnlichen Anruf. Sie erkannte den Betrugsversuch, beendete das Telefonat und verständigte die Polizei. Das zeigt, wie wichtig Aufklärung ist. Es wird daher dringend geraten, mit Verwandten und Bekannten über derlei Betrugsmaschen zu sprechen und davor zu warnen. Die Polizei weist zusätzlich darauf hin, dass in Deutschland keine Kautionen von Polizei oder Justiz erhoben werden. Geben Sie telefonisch keine Informationen über persönliche Daten oder ihre Vermögensverhältnisse preis. Und händigen Sie niemals Geld, Bankkarten oder Schmuck an Unbekannte aus. (Uhl) #SicherImAlter

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