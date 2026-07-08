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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260708 - 0864 Frankfurt - Niederrad: Festnahmen nach Kupferdiebstahl

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (7. Juli 2026) nahmen Polizeibeamte zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, zuvor Kupferkabel aus einem leerstehenden Gebäude in Niederrad entwendet zu haben. Eine dritte Person entkam unerkannt vom Tatort.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich ein 48- und 38-jähriger Mann gegen 15:05 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Bürogebäude in der Lyoner Straße verschafft und dort Kupferkabel zum Abtransport bereitgelegt haben. Dies wurde durch einen Zeugen beobachtet und gemeldet. Die eintreffenden Streifenteams trafen noch im Gebäude auf die beiden Männer und nahmen sie fest. Eine mutmaßlich weitere dritte Person entkam unerkannt.

Die beiden Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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