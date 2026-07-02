Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Motorrad und Pkw

Warendorf (ots)

Ein 71-jähriger Ahlener ist am Mittwoch (01.07.2026, 15.35 Uhr) mit seinem Auto auf der Straße Am Röteringshof in Fahrtrichtung Dolberger Straße unterwegs gewesen, um nach links in die Straße Im Burbecksort abzubiegen.

Verkehrsbedingt musste ein vorausfahrender Pkw mittig der Fahrbahn geradeaus weiterfahren, woraufhin der Ahlener mit einer entgegenkommenden 60-jährigen Motorradfahrerin aus Gütersloh zusammenstieß. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht.

Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 4200 Euro geschätzt.

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