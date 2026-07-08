Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260708 - 0866 Frankfurt - Innenstadt: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(di) Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem gestern Nachmittag (7. Juli 2026) ein Motorradfahrer durch seine rücksichtslose Fahrweise mehrere Personen gefährdete und danach flüchtete.

Eine Polizeistreife beabsichtigte am Dienstagnachmittag gegen 15:50 Uhr einen Motorradfahrer, der im Bereich der Kurt-Schuhmacher-Straße durch einen vorschriftswidrigen Überholvorgang aufgefallen war, anzuhalten und zu kontrollieren. Doch anstatt sein Fahrzeug zu stoppen ignorierte der Motorradfahrer das Anhaltesignal und beschleunigte stark. Er versuchte, über die Konrad-Adenauer-Straße und die Friedberger Landstraße zu flüchten. Dabei verstieß er gegen mehrere Verkehrsregeln, fuhr entgegengesetzt einer Einbahnstraße und überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit im innerstädtischen Bereich deutlich.

Eine unbeteiligte Fußgängerin konnte in Folge seiner Fahrweise im Bereich der Günthersburgallee einen Zusammenstoß mit dem Kraftrad nur durch einen Sprung zur Seite verhindern. Im Bereich der Vogelsbergstraße entzog sich der Motorradfahrer der Nachfahrt und entfernte sich schließlich in unbekannte Richtung.

Die Polizei Frankfurt sucht nun Personen, die Hinweise zu der Fahrt oder dem flüchtenden Motorradfahrer geben können. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell