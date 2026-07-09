Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260709- 0870 Frankfurt- Bornheim: Gartenhüttenbrand

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwoch (8. Juli 2026) kam es zum Brand einer Gartenhütte im Bereich "Bodenweg". Das Feuer griff auf zwei benachbarte Gartenhütten über und zerstörte auch diese.

Die hinzugezogene Feuerwehr löschte den Brand. Eine 55- jährige Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt.

Das zuständige Fachkommissariat nahm die Ermittlungen bezüglich der Brandursache auf.

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