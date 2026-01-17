PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Erlöschen der Betriebserlaubnis

Speyer (ots)

Am 17.01.2026 gegen 02:15 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung in der Landwehrstraße ein Leichtkraftrad fest, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritt und ein erheblich erhöhtes Geräuschverhalten aufwies. Das Fahrzeug wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei wurde festgestellt, dass der 17 jährige Fahrer ein Bauteil der Auspuffanlage entfernt hatte. Durch die Manipulation war die Betriebserlaubnis des Leichtkraftrads erloschen.

Gegen den Fahrer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 12:30

    POL-PDLU: Speyer- Sachbeschädigung

    Speyer (ots) - Am 16.01.2026 gegen 09:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Kaufland Speyer ein geparkter PKW beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen wurde ein Reifen des Fahrzeugs vermutlich mit einem spitzen bzw. stichartigen Werkzeug beschädigt. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Speyer bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 12:30

    POL-PDLU: Dudenhofen- Verkehrskontrollen

    Dudenhofen (ots) - Aufgrund der halbseitigen Sperrung der B39 und des dadurch erhöhten Verkehrsaufkommens im Ortskern Dudenhofen führte die Polizeiinspektion Speyer am 16.01.2026 Verkehrskontrollen in der Kilianstraße sowie in der Verlängerung des Schillerwegs durch. Hintergrund der Kontrollen waren mehrere Bürgerbeschwerden über Ausweichverkehr. Im Rahmen der Kontrolle wurden neun Fahrzeuge festgestellt, die das ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 11:47

    POL-PDLU: Speyer - Mehrere Einbrüche in der Innenstadt - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14.01. auf 15.01.2026) gab es in Speyer mehrere Einbrüche bzw. Einbruchversuche. 1. Fall: Im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr bis 06:50 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich in die Geschäftsräume eines Pflegedienstes in der Gilgenstraße zu gelangen. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf mehrere hundert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren