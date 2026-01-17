Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Erlöschen der Betriebserlaubnis

Speyer (ots)

Am 17.01.2026 gegen 02:15 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung in der Landwehrstraße ein Leichtkraftrad fest, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritt und ein erheblich erhöhtes Geräuschverhalten aufwies. Das Fahrzeug wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei wurde festgestellt, dass der 17 jährige Fahrer ein Bauteil der Auspuffanlage entfernt hatte. Durch die Manipulation war die Betriebserlaubnis des Leichtkraftrads erloschen.

Gegen den Fahrer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell