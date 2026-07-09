Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260709 - 0869 Frankfurt-Innenstadt: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (9. Juli 2026) leistete ein 38-jähriger Mann Widerstand gegen Polizeibeamte in der Innenstadt.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich gegen 03:05 Uhr eine aggressive, männliche Person vor einer Diskothek in der Weißfrauenstraße. Wachpolizisten wurden von den dortigen Türstehern auf diesen Mann aufmerksam gemacht. Der 38-jährige Mann ignorierte deren Anordnungen, ging immer wieder aggressiv auf diese zu und griff nach einem Funkgerät. Daraufhin sollte er gefesselt werden, wobei er Widerstand leistete und sich weiterhin aggressiv verhielt. Die Streife verbrachte ihn zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen auf ein Polizeirevier. Dort leistete er erneut Widerstand im Rahmen seiner Durchsuchung und versuchte aus dem Zellenbereich zu flüchten.

Der Tatverdächtige wurde zwecks Blutentnahme und Ausnüchterung in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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