Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Männer bei Autounfall leicht verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

An der Kreuzung Wehringhauser Straße/Kuhlestraße/L700 kam es am Mittwochabend (24.06.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Hagener leicht verletzten. Gegen 22.25 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit einem Toyota in Richtung Haspe. Als der Mann an der Kreuzung links abbiegen wollte, stieß er mit dem Audi eines 32-jährigen Hageners zusammen, der in Richtung Bahnhofshinterfahrung fuhr. Der 32-jährige Hagener und sein 40 Jahre alter Mitfahrer verletzten sich bei dem Unfall. Der Fahrer des Audis wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Mitfahrer wollte bei Bedarf eigenständig einen Arzt aufsuchen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (arn)

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