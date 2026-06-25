PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Männer bei Autounfall leicht verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

An der Kreuzung Wehringhauser Straße/Kuhlestraße/L700 kam es am Mittwochabend (24.06.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Hagener leicht verletzten. Gegen 22.25 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit einem Toyota in Richtung Haspe. Als der Mann an der Kreuzung links abbiegen wollte, stieß er mit dem Audi eines 32-jährigen Hageners zusammen, der in Richtung Bahnhofshinterfahrung fuhr. Der 32-jährige Hagener und sein 40 Jahre alter Mitfahrer verletzten sich bei dem Unfall. Der Fahrer des Audis wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Mitfahrer wollte bei Bedarf eigenständig einen Arzt aufsuchen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 13:47

    POL-HA: E-Scooter zu schnell und nicht versichert - Polizeibeamter hält 26-jährigen Mann an

    Hagen-Altenhagen (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle ging einem Beamten der Kradgruppe der Polizei Hagen am Dienstagnachmittag (23.06.2026) ein 26-jähriger Mann ins Netz, der mit einem nicht zulassungsfähigen E-Scooter unterwegs war. Bereits mit dem bloßen Auge fiel dem Polizisten auf, dass der Roller, mit dem der 26-Jährige über die Altenhagener Straße fuhr, zu ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 12:53

    POL-HA: Zu schnell und ohne Fahrerlaubnis an Polizei vorbeigefahren

    Hagen-Haspe (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (24.06.2026) fiel Polizeibeamten ein Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Der 22-Jährige fuhr gegen 01 Uhr auf der Leimstraße mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit an dem Streifenwagen vorbei und beschleunigte im Verlauf immer wieder stark. Während der anschließenden Kontrolle machte ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 10:34

    POL-HA: Die Polizei gibt Hinweise zum Führen von E-Scootern

    Hagen (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle vor wenigen Tagen trafen Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes zwei Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren an, die gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs waren. Die Kinder fuhren in einem Fußgängerbereich, wobei sich beide gleichzeitig auf dem Fahrzeug befanden. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise darauf, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren