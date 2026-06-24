Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter zu schnell und nicht versichert - Polizeibeamter hält 26-jährigen Mann an

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle ging einem Beamten der Kradgruppe der Polizei Hagen am Dienstagnachmittag (23.06.2026) ein 26-jähriger Mann ins Netz, der mit einem nicht zulassungsfähigen E-Scooter unterwegs war. Bereits mit dem bloßen Auge fiel dem Polizisten auf, dass der Roller, mit dem der 26-Jährige über die Altenhagener Straße fuhr, zu schnell war. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich zunächst heraus, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz vorlag. Weitere Ermittlungen brachten dann die Erkenntnis, dass der E-Scooter über eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 35 km/h verfügt und somit nicht zulassungsfähig ist. Weil der Roller aufgrund dieser Tatsache nicht mehr als Elektrokleinstfahrzeug gilt, hätte der 26-Jährige zudem im Besitz einer Fahrerlaubnis sein müssen. Diese lag nicht vor. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Den E-Scooter stellte der Polizist sicher. Die Polizei Hagen weist an dieser Stelle erneut darauf hin, dass beim Erwerb eines E-Scooters darauf zu achten ist, ob eine sogenannte Allgemeine Betriebserlaubnis für das Fahrzeug vorliegt. Andernfalls ist der Roller weder zulassungsfähig noch versicherbar und darf deshalb nicht im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden. Sollte ein E-Scooter mit vorhandener Betriebserlaubnis und bestehendem Versicherungsschutz nachträglich technisch verändert werden und schneller als 20 km/h fahren, erlöschen sowohl die Betriebserlaubnis als auch der Versicherungsschutz. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell