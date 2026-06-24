POL-HA: Zu schnell und ohne Fahrerlaubnis an Polizei vorbeigefahren
Hagen-Haspe (ots)
In der Nacht auf Mittwoch (24.06.2026) fiel Polizeibeamten ein Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Der 22-Jährige fuhr gegen 01 Uhr auf der Leimstraße mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit an dem Streifenwagen vorbei und beschleunigte im Verlauf immer wieder stark. Während der anschließenden Kontrolle machte der junge Mann von sich aus auf den fehlenden Versicherungsschutz seines Motorrads aufmerksam. Ermittlungen der Polizeibeamten deckten zudem auf, dass er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Ein freiwilliger Drogenvortest schlug positiv auf mehrere Substanzen an. Im Anschluss stellten die Polizeibeamten das Motorrad sicher und ließen eine Blutprobe entnehmen. Aufgrund der Verkehrsdelikte erwartet ihn ein Strafverfahren. (rei)
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