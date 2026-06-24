Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

Hagen (ots)

Drei bisher unbekannte Tatverdächtige betraten am 16. Mai 2026 einen Telekommunikations-Shop in Hagen. Zwei Personen positionierten sich vor zwei Regalen mit ausgelegten Smartphones. Der dritte Tatverdächtige lenkte eine Mitarbeiterin ab. Die beiden Tatverdächtigen nahmen mehrere Smartphones an sich, rissen die Diebstahlsicherung ab und verließen fluchtartig den Shop. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.600 EUR.

Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Tatverdächtigen machen? Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/207268

Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

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