Polizei Hagen

POL-HA: Trio raubt Hagener die Handtasche - die Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Boele (ots)

Drei unbekannte Täter raubten am Montagnachmittag (22.06.2026) einem 57-jährigen Mann die Handtasche. Gegen 15.30 Uhr hielt sich der Hagener an einer Fußgängerampel in der Denkmalstraße auf, als sich die drei Männer auf ihn zubewegten. Einer der Männer riss dem Opfer die Handtasche gewaltsam aus der Hand. Im Anschluss entfernten sie sich zu Fuß über die Denkmalstraße in Richtung des ehemaligen St.-Johannes-Hospitals. Der unverletzte Geschädigte flüchtete sich in das Boeler Bürgeramt und verständigte die Polizei. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die eingesetzten Polizeibeamten die Gruppe nicht mehr antreffen. Dem Opfer zufolge waren die Tatverdächtigen zwischen 20 und 30 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. Derjenige, der dem Opfer die Handtasche entriss, hatte an der rechten Wade ein Tattoo und einen schwarzen Vollbart. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Wer hat zur Tatzeit drei Personen gesehen, die auf die Beschreibung passen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 bei der Polizei zu melden.(rei)

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