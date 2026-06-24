Polizei Hagen

POL-HA: Drei Personen leicht, ein Mann schwer verletzt bei Zusammenstoß zweier BMW

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Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag (23.06.) stießen auf der Alexanderstraße zwei Autos zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich insgesamt vier Personen, ein 52-jährige Hagener dabei schwer. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr der Mann um 19 Uhr mit seinem Auto von der Grundstückseinfahrt/-ausfahrt eines Ladengeschäfts aus kommend auf die Alexanderstraße. Beim Einfädeln in den fließenden Verkehr stieß der 52-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit einem BMW zusammen. Der 18-jährige Fahrzeugführer und zwei Mitinsassen waren in Richtung Altenhagen unterwegs. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der 18-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 52-jährige BMW-Fahrer schwer, seine Beifahrerin sowie die Mitfahrer (17 und 18 Jahre alt) des 18-Jährigen wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden BMWs wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache führt das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei. (arn)

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