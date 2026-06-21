Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Dachstuhlbrand durch Blitzeinschlag in Lücklemberg

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Dortmund (ots)

Am frühen Morgen wurden Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst in die Wilhelm-Dresing-Straße in den Ortsteil Lücklemberg alarmiert. Gegen 4:30 Uhr war im Zuge des Gewitters ein Blitz in das Dach eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen und hat zu einem Dachstuhlbrand geführt. Die Bewohner des Hauses hatten bereits das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Während von Außen das Feuer über zwei Drehleitern gelöscht wurde, kontrollierten im Haus zwei Trupps die Wohnungen auf Schäden oder Ausbreitungen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und somit eine Ausbreitung in die darunterliegenden Maisonettewohnungen verhindert werden. Um weitere Glutnester auszuschließen, wurde der Dachstuhl mit Wärmebildkameras weiter kontrolliert. Diese Maßnahmen waren gegen 7:30 Uhr beendet. Eine Nachkontrolle gegen 9:00 Uhr verlief ebenfalls ohne Feststellung auf weitere Schäden. Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Neben den Wachen 4 (Hörde) und 8 (Eichlinghofen der Berufsfeuerwehr waren auch der Löschzug 15 (Kirchhörde) und 16 (Hombruch) der Freiwilligen Feuerwehr beim Einsatz beteiligt.

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