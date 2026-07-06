Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnung - Versuchter Einbruch in Apotheke -Endschalldämpfer entwendet - Handtasche entwendet - Fahrzeug aufgebrochen - Sachbeschädigung von Toilettenanlage

Fulda (ots)

Einbruch in Wohnung

Fulda. Zwischen Dienstag (30.06.), 17 Uhr, und Sonntag (05.07.), 19.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf unbekannte Art Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Antoni-Straße. Neben Schmuck entwendeten die Täter auch eine Goldmünze.

In der Leipziger Straße verschafften sich Unbekannte am Samstag (04.07.), zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Neben Bargeld entwendeten die Täter auch mehrere Uhren. An der Wohnungstür entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Künzell. Zwischen Samstag (04.07.), 12.20 Uhr, und Sonntag (05.07.), 9.10 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Apotheke in der Turmstraße in Künzell-Bachrain. In die Geschäftsräume gelangten die Täter nach derzeitigem Stand jedoch nicht, sodass sie anschließend ihren Versuch abbrachen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Endschalldämpfer entwendet

Fulda. Zwischen Freitag (19.06.), 12 Uhr, und Freitag (03.07), 14 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem in der Petersberger Straße abgestellten schwarzen Peugeot Speedfight 3 den Endschalldämpfer. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Handtasche entwendet

Fulda. Am Freitag (03.07.), gegen 10.50 Uhr, entwendeten Unbekannte in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofsstraße einer 24-jährigen Kundin während des Einkaufs die Handtasche aus deren Einkaufswagen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Fahrzeug aufgebrochen

Fulda. Zwischen Donnerstag (02.07.), 9 Uhr, und Freitag (03.07.), 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugriff auf den Innenraum eines Piaggio Ape. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Frankfurter Straße abgestellt. Anschließend entwendeten sie Fahrzeugdokumente und flüchteten in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Sachbeschädigung von Toilettenanlage

Fulda. Am Montag (29.06.) beschädigten Unbekannte mehrere Einrichtungsgegenstände einer Toilettenanlage auf dem Zentralfriedhof in Fulda. Die Täter beschädigten durch in Brand setzen neben einem Bewegungsmelder auch die Beleuchtung und einen Lüfter. Es entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Jonas Trabert)

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