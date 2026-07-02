Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, A 98

Landkreis Konstanz) Aquaplaning sorgt für Unfall (30.06.2026)

Steißlingen - A 98 (ots)

Zu schnell - in Anbetracht der Straßenverhältnisse - war am Dienstag, gegen 19:30 Uhr, ein Autofahrer zwischen Stockach und Hegau auf der Autobahn 98 unterwegs. Bei starkem Regen geriet der Mercedes eines 30-Jährigen ins Schleudern und prallte gegen einen weiteren Mercedes auf der rechten Fahrspur. Dadurch gerieten beide nach rechts und stießen gegen die Leitplanke, ehe sie zum Stehen kamen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 65.000 Euro. Die Wagen mussten abgeschleppt werden.

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