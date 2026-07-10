Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260710 - 0873 Frankfurt-Seckbach: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Vormittag (9. Juli 2026) ereignete sich in Seckbach ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 55-jährige Fahrer eines Fiat gegen 11:15 Uhr die B521 aus Richtung Friedberger Landstraße kommend in Richtung Bergen-Enkheim. Ein 32-jähriger LKW-Fahrer befuhr die B521 aus Richtung Bergen-Enkheim in Richtung der Friedberger Landstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen zum Unfallgeschehen geriet der Fiat-Fahrer zunächst ohne ersichtlichen Grund von seinem Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn. Der LKW-Fahrer versuchte daraufhin, nach rechts auszuweichen und bremste stark ab. Trotz des Ausweichmanövers kollidierten die beiden Fahrzeuge, wobei der Fiat seitlich in den LKW fuhr. Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Der 55-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen, denen er später im Krankenhaus erlag. Der 32-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei hat die Unfallursachenermittlung übernommen.

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