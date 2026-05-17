Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Grevesmühlen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17.05.2026 kam es auf der Dorfstr. in 23936 Testorf-Steinfort OT Schönhof zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand soll die Fahrzeugführerin in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. In der weiteren Folge kollidierte der PKW mit einer Hauswand, nachdem er zuvor den Zaun und die Hecke eines Nachbargrundstücks durchschlagen hatte. Die beiden Insassen, welche hierbei schwerverletzt wurden, sind durch Rettungswagen in ein Klinikum verbracht worden. Da sich herausstellte, dass die Fahrzeugführerin alkoholisiert war, wurde bei dieser eine Blutprobenentnahme veranlasst. Gegen diese wird ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Das betroffene Haus wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass es zunächst nicht weiter bewohnbar war. Die Bewohner kamen für den Rest der Nacht bei Bekannten im Ort unter. Im Laufe des folgenden Tages muss die Statik des beschädigten Einfamilienhauses geprüft werden. Der Sachschaden wird derzeit insgesamt auf ca. 100.000EUR geschätzt. Die Hausbewohner sind bei dem Unfall nicht zu Schaden gekommen. Im Rahmen des Unfalls kamen die Freiwilligen Feuerwehren Upahl, Testorf-Steinfort, Mühlen-Eichsen und Bobitz mit insgesamt 53 Kameraden zum Einsatz. An der Unfallstelle war die Fahrbahn insgesamt für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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