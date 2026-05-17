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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Grevesmühlen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17.05.2026 kam es auf der Dorfstr. in
23936 Testorf-Steinfort OT Schönhof zu einem Verkehrsunfall mit 
Personenschaden. 

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand soll die 
Fahrzeugführerin in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn 
abgekommen sein. In der weiteren Folge kollidierte der PKW mit einer 
Hauswand, nachdem er zuvor den Zaun und die Hecke eines 
Nachbargrundstücks durchschlagen hatte. Die beiden Insassen, welche 
hierbei schwerverletzt wurden, sind durch Rettungswagen in ein 
Klinikum verbracht worden.

Da sich herausstellte, dass die Fahrzeugführerin alkoholisiert war, 
wurde bei dieser eine Blutprobenentnahme veranlasst. Gegen diese wird
ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Das betroffene Haus wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass 
es zunächst nicht weiter bewohnbar war. Die Bewohner kamen für den 
Rest der Nacht bei Bekannten im Ort unter. Im Laufe des folgenden 
Tages muss die Statik des beschädigten Einfamilienhauses geprüft 
werden. Der Sachschaden wird derzeit insgesamt auf ca. 100.000EUR 
geschätzt. Die Hausbewohner sind bei dem Unfall nicht zu Schaden 
gekommen.

Im Rahmen des Unfalls kamen die Freiwilligen Feuerwehren Upahl, 
Testorf-Steinfort, Mühlen-Eichsen und Bobitz mit insgesamt 53 
Kameraden zum Einsatz. An der Unfallstelle war die Fahrbahn insgesamt
für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

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Polizeipräsidium Rostock
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Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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