Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260710 - 0872 Frankfurt - Fechenheim: Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (9. auf 10. Juli 2026) einen 26-Jährigen fest, der im Verdacht steht, zuvor in eine Wohnung eingebrochen zu sein.

Nach aktuellen Erkenntnissen habe der Mann gegen 00:10 Uhr versucht, über den Balkon in eine Wohnung im 1. Obergeschoss in der Lauterbacher Straße einzusteigen. Als die Anwohner ihn bemerkt haben, sei er vom Balkon wieder nach unten gesprungen. Dabei habe er sich am Bein verletzt. Seine Flucht dauerte nicht lange; zwischenzeitlich alarmierte Polizisten nahmen ihn noch im Nahbereich fest.

Der 26-Jährige wurde zunächst auf Grund seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Mann, dessen aufenthaltsrechtlicher Status aktuell noch ungeklärt ist, einem Haftrichter vorgeführt werden.

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