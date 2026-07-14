Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - UNgefiltert: "Sicher im Alter" auf dem Marktplatz

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Bergkamen (ots)

Tipps, um Straftaten gegenüber älteren Menschen zu vermeiden, bekommen alle Bürgerinnen und Bürger am kommenden Donnerstag, 16.07.2026.

In Bergkamen auf dem Wochenmarkt macht das Cafemobil der Kreispolizeibehörde Unna Halt und lädt alle Interessierten auf einen Kaffee, Tee, Espresso oder Cappuccino ein.

In lockeren, entspannten Gesprächen bekommen Sie wertvolle Tipps zur Verhinderung von beispielsweise Schockanrufen. Ebenso beraten die Experten der Polizei die Bürgerinnen und Bürger, welche neuen Maschen sich die kriminellen Täter einfallen lassen, um an Schmuck, Geld oder auch sensible, private Daten zu kommen.

In diesen gemütlichen Präventionsgesprächen erhalten Sie Verhaltenstipps, wenn zum Beispiel falsche Heizungsableser in Ihre Wohnung wollen oder Sie erfahren, was Sie tun können, wenn sich jemand am Telefon als Ihr Enkel ausgibt, der gerade "einen Unfall hatte und Geld braucht" oder wie Sie betrügerische Anrufe und WhatsApp-Nachrichten erkennen.

All das und noch viel mehr Wissenswerte bekommen Sie bei "UNgefiltert" am Donnerstag, 16.07.2026. Von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr steht das Cafemobil auf dem Wochenmarkt in Bergkamen.

Die Kreispolizeibehörde Unna nimmt sich mit engagierten Kolleginnen und Kollegen Zeit und macht Sie "Sicher im Alter".

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