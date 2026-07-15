Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Radfahrer - Zeugen gesucht

Werne (ots)

Am Samstagmittag (20.06.2026) kam es in Werne gegen 13:00 Uhr, an der Einmündung Selmer Straße/Uhlandstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten E-Scooter-Fahrer und einem 44-jährigen Radfahrer aus Werne.

Der Radfahrer fuhr die Selmer Straße in Richtung Fürstehof, als der unbekannte E-Scooter-Fahrer aus der Uhlandstraße nach links auf die Selmer Straße abbog. Es kam im Einmündungsbereich zu einer Kollision der beiden Beteiligten. Der 44-jährige Werner wurde dabei schwerverletzt.

Der unbekannte E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Werner zu kümmern.

An dem E-Scooter soll sich kein Kennzeichen befunden haben. Weiter lässt sich der Fahrer des E-Scooters wie folgt beschreiben:

- Schwarzer Hoodie - Rote Sporthose

Der Werne suchte eigenständig ein Krankenhaus auf.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem E-Scooter-Fahrer machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

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