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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kamen-Mitte

Kamen (ots)

Zwischen Montag (13.07.2026) und Dienstag (14.07.2026) sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Weststraße in Kamen-Mitte eingedrungen.

Durch Aufhebeln der Wohnungstür konnten die Täter zwischen 14:10 Uhr (Montag) und 14:40 Uhr (Dienstag) in die Räumlichkeiten der Wohnung gelangen und durchsuchen.

Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

Hinweise zum Einbruch bitte an die Polizei Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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