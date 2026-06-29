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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Ladendieb nach räuberischen Diebstahl gesucht

Unna (ots)

Am Freitagvormittag (26.06.2026) gegen 11:50 Uhr entwendete eine bislang unbekannte männliche Person Ware aus einem, im Außenbereich aufgebauten, Aufsteller eines Geschäfts an der Bahnhofstraße in Unna.

Ein 28-jähriger Unnaer beobachtete die Situation, sprach den unbekannten Mann auf den Diebstahl an und forderte diese auf, die Gegenstände herauszugeben. Der Unbekannte reagierte zunächst verbal aggressiv. Im Laufe der Konfrontation schlug der Mann dem 28-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser leicht verletzt wurde. Der Täter flüchtete in Richtung Bahnhof. Die entwendete Ware ließ er zuvor fallen.

Die unbekannte männliche Person lässt sich wie folgt beschreiben:

   -	Ca. 30 Jahre alt -	Osteuropäisches Erscheinungsbild -	Graue Cap 
-	Schwarze Haare -	Weißes Shirt -	Kurze, orangene Hose -	Schwarze 
Umhängetasche -	Silberfarbenes Armband -	Vermutlich alkoholisiert

Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Person oder dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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