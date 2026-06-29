Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Kindergarten

Unna (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (25.06.2026), 16:30 Uhr und Freitag (26.06.2026), 06:35 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in einen Kindergarten an der Weberstraße in Unna.

Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Wer Hinweise zu den Tätern und dem Einbruch in den Kindergarten geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell