PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Diebstahl eines PKW Porsche aus Wohngebiet

Bergkamen (ots)

Am Freitag (26.06.2026) wurde in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 09:30 Uhr ein PKW aus einem Wohngebiet entwendet.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen blauen Porsche Macan S / 95B mit dem amtlichen Kennzeichen UN-JM 5758.

Dieser war in einer Einfahrt eines Einfamilienhauses geparkt.

Gesucht werden Zeugenhinweise zum Fahrzeugdiebstahl. Wenden Sie sich bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921-3220 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 11:17

    POL-UN: Kreis Unna - Mehrere versuchte Straftaten zum Nachteil älterer Menschen

    Kreis Unna (ots) - Die versuchten - und oftmals leider auch erfolgreichen - Straftaten zum Nachteil älterer Menschen im Tätigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Unna reißen nicht ab. Täglich rufen unbekannte Täter bei älteren Menschen an, erzählen ihnen die Legende, bei ihnen in der Wohnumgebung sei es zu Einbrüchen und Diebstählen gekommen und sie müssten ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 14:09

    POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

    Kamen (ots) - Ein 22-jähriger Kamener befuhr am Mittwochabend (24.06.2026) gegen 20:40 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Dortmunder Allee in Kamen in Fahrtrichtung Unna. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 22-Jährige mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein 50-jähriger Kamener, mit seinem Pkw von dem Parkplatz eines Supermarktes nach links auf die Dortmunder Allee einzufahren. Im ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 14:30

    POL-UN: Kreis Unna - Sondereinsatz mit gezielten Verkehrskontrollen im Kreisgebiet (außer Lünen)

    Kreis Unna (ots) - Die Kreispolizeibehörde Unna führte am Freitagvormittag (23.06.2026) bis zum frühen Nachmittag umfangreiche Geschwindigkeitsmessungen sowie Verkehrskontrollen im gesamten Kreisgebiet durch. Insgesamt wurden dabei 319 Verkehrsverstöße festgestellt. Im Stadtgebiet Unna wurden 29 Geschwindigkeitsverstöße sowie 12 weitere Ordnungswidrigkeiten (u. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren