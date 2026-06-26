POL-UN: Bergkamen - Diebstahl eines PKW Porsche aus Wohngebiet
Bergkamen (ots)
Am Freitag (26.06.2026) wurde in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 09:30 Uhr ein PKW aus einem Wohngebiet entwendet.
Bei dem Pkw handelt es sich um einen blauen Porsche Macan S / 95B mit dem amtlichen Kennzeichen UN-JM 5758.
Dieser war in einer Einfahrt eines Einfamilienhauses geparkt.
Gesucht werden Zeugenhinweise zum Fahrzeugdiebstahl. Wenden Sie sich bitte an die Polizei in Kamen: 02307 921-3220 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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