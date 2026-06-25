Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Kamen (ots)

Ein 22-jähriger Kamener befuhr am Mittwochabend (24.06.2026) gegen 20:40 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Dortmunder Allee in Kamen in Fahrtrichtung Unna.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 22-Jährige mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein 50-jähriger Kamener, mit seinem Pkw von dem Parkplatz eines Supermarktes nach links auf die Dortmunder Allee einzufahren.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Leichtkraftrad und dem Pkw.

Aufgrund der zunächst nicht auszuschließenden Lebensgefahr des 22-Jährigen wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Leichtkraftrad wurde sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

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