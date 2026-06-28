Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fahren unter Drogeneinwirkung mit entwendetem PKW und entwendeten Kennzeichen

Schwerte (ots)

Am Sonntag den 28.06.2026, gegen 02:25 Uhr meldeten Zeugen einen PKW, dessen Fahrer vor einer Ampel in Schwerte offenbar eingeschlafen war. Die Beamten konnten den PKW nicht mehr vor der Ampel an der Hörder Straße antreffen, fanden das Fahrzeug aber einige Meter weiter geparkt vor. Der Fahrzeugführer konnte im unmittelbaren Nahbereich angetroffen werden. Es handelte sich um einen polizeibekannten 40-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Bei der Überprüfung der Person verlief der Drogen Vortest positiv. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsklärung wurde festgestellt, dass der PKW und die daran angebrachten Kennzeichen nicht zusammengehörten. Der rote Kleinwagen wurde vor mehr als zwei Wochen gestohlen gemeldet. Die Kennzeichen wurden offenbar erst im Laufe der Nacht in Schwerte entwendet.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und eine Blutprobe entnommen. Fahrzeug und Kennzeichen wurden sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Fahrer im Laufe des Tages wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell