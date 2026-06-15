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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Versuchter Betrug an Seniorin

Bergkamen (ots)

Nach einem versuchten Betrug am Samstag (13.06.2026) in Bergkamen sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Gegen 13:30 Uhr saß eine 77-Jährige aus Bergkamen auf ihrem Rollator an der Lessingstraße, als ein grauer PKW am Fahrbahnrand hielt. Die bislang unbekannte Täterin stieg aus dem PKW aus und ging auf die Bergkamenerin zu. In ihren Händen hielt die Unbekannte augenscheinlichen Goldschmuck, welchen sie anschließend versuchte, an die 77 Jahre alte Frau zu verkaufen.

Hierfür legte die Täterin den Schmuck auf die Hände der Frau. Gleichzeitig versuchte die Unbekannte, einen Ring vom Finger der Geschädigten zu ziehen. Die 77-Jährige reagierte durch lautes Aufschreien, sodass die Tatverdächtige zurück in den PKW stieg. Dieser entfernte sich in Richtung "Am Sportplatz/Zu den Eichen". Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die unbekannte Täterin kann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 55 Jahre - Schwarze, gefärbte Haare, leicht meliert, zum Zopf gebunden - Dunkle Hose - rumänisches Erscheinungsbild

Bei dem PKW soll es sich um einen grauen Kleinwagen handeln. Auf dem Fahrersitz habe ebenfalls eine Frau gesessen. Weiterhin hätten sich auf der Rücksitzbank zwei Kinder von ungefähr 10 Jahren befunden.

Zeugen, die Hinweise zu den Täterinnen und dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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