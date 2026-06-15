Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Körperverletzung und Bedrohung im Imbiss

Werne (ots)

Am 09.06.26 soll es gegen 15.50 Uhr in einem Imbiss am Markt in Werne zu mehreren Straftaten zum Nachteil eines 60-jährigen Afghanen durch einen 40-jährigen Türken gekommen sein. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei schlug der Täter den Geschädigten mit mehreren Faustschlägen zu Boden und bewarf diesen mit einem Bierkasten. Anschließend habe der Beschuldigte den Geschädigten noch verbal bedroht. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02389 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

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