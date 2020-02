Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Fahrzeug gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Werne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch (12.02.2020), 21.00 Uhr, und Donnerstag (13.02.2020), 05.15 Uhr, einen weißen Audi SQ5 gestohlen, der in der Garagenzufahrt eines Hauses am Nibelungenring in Werne gestanden hat. Zur Tatzeit waren an dem Auto die amtlichen Kennzeichen UN-FD 5025 angebracht.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 entgegen.

