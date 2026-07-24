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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht nach Sturz einer Motorrollerfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Lippetal-Herzfeld (ots)

Am Donnerstag (23. Juli 2026) kam es gegen 16:35 Uhr auf der Diestedder Straße in Lippetal-Herzfeld zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Eine Motorrollerfahrerin war in Richtung Ortszentrum unterwegs, als sie nach eigenen Angaben in Höhe eines Fußgängerüberwegs von einem schwarzen Pkw überholt wurde. Dabei soll der Pkw so dicht an ihr vorbeigefahren sein, dass die Rollerfahrerin nach rechts ausweichen musste. Hierbei geriet sie gegen den Bordstein, stürzte und verletzte sich leicht. An ihrem Motorroller entstanden zudem leichte Sachschäden.

Der bislang unbekannte Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Pkw setzte die Fahrt fort, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern oder die Feststellung der Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem schwarzen Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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