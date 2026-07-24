POL-SO: Lippetal - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Lippetal (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 82-jährigen Reinhard B. aus dem Lippetal kann eingestellt werden. Der Mann wurde in der Nähe seiner Wohnanschrift im Bereich der Ortschaft Krewinkel-Wiltrop durch Einsatzkräfte in hilfloser Lage aufgefunden. Der Gesundheitszustand des Mannes ist stabil.
Das Foto von Reinhard B. bitte ich zu löschen. (RS)
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