Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Lippetal (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 82-jährigen Reinhard B. aus dem Lippetal kann eingestellt werden. Der Mann wurde in der Nähe seiner Wohnanschrift im Bereich der Ortschaft Krewinkel-Wiltrop durch Einsatzkräfte in hilfloser Lage aufgefunden. Der Gesundheitszustand des Mannes ist stabil.

Das Foto von Reinhard B. bitte ich zu löschen. (RS)

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