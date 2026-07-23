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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Strafanzeigen bei Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung

Soest (ots)

Am 22.07.26 wurde durch die Polizeiwache Soest ein Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung im Soester Stadtgebiet durchgeführt.

Bei dem Einsatz, bei welchem auch zivile Beamte mitwirkten, wurde von der Mittags- bis Abendzeit insbesondere auf Taschen- und Ladendiebe in der Soester Fußgängerzone geachtet. Weiterhin sollte die Drogenkriminalität im Soester Bahnhofsbereich und den Soester Parkanlagen bekämpft werden. Innerhalb des Einsatzes kam es zu mehreren Strafanzeigen:

Es wurde eine Anzeige wegen Ladendiebstahls gegen eine 16-jährige gefertigt, welche anschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben wurde.

Nach einem weiteren mutmaßlichen Ladendieb wurde wegen einer Tat im Mai gefahndet - der 34-Jährige konnte durch die Einsatzkräfte angetroffen und erkennungsdienstlich behandelt werden.

Ein 24-Jähriger Algerier wurde im Bahnhofsbereich beim Verkauf von Drogen in geringer Menge angetroffen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Sein Handy wurde als Beweismittel beschlagnahmt. Er erhielt einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich.

Im Rahmen des Einsatzes kam den Beamten außerdem ein PKW entgegen, bei welchem bekannt war, dass er bereits in der Vergangenheit durch eine Person ohne Fahrerlaubnis geführt worden war. Bei der Kontrolle bestätigte sich dies erneut - der Fahrer erhielt eine Strafanzeige für das Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Beifahrerin, welche auch gleichzeitig die Halterin ist, erhielt ebenfalls eine Strafanzeige für das Zulassen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis.

Insgesamt kam es während des Einsatzes zu 31 Personenkontrollen und 2 Platzverweisen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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