Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 82-jährigen Mann aus dem Lippetal

Bild-Infos

Download

Lippetal (ots)

Die Polizei sucht momentan nach dem 82-jährigen Reinhard B. Er ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Eine Eigengefährdung der Person kann aufgrund seiner geistigen und körperlichen Konstitution nicht ausgeschlossen werden. Letztmalig wurde er am Donnerstag, den 23.07.2026, gegen 18.30 Uhr, an seiner Wohnanschrift im Bereich der Ortschaft Krewinkel-Wiltrop gesehen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: - männlich - 80 Jahre alt - 163 cm groß - kräftigere Statur - trägt grüne Damenjacke - kariertes Hemd - braune Schnürschuhe - blaue Jeanshose

Die bisherigen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Reinhard B. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer den Vermissten gesehen hat, wird gebeten, sich unverzüglich unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden. Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf lediglich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.(lh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell