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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigungen an 14 Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22. Juli, etwa 13 Uhr, und Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 6:40 Uhr, haben bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der Ulrich-Jakobi-Wallstraße insgesamt 14 geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden an den Pkw jeweils die Scheibenwischer im Bereich der Frontscheibe verbogen oder abgebrochen.

Die Beschädigungen fielen einigen Fahrzeughaltern am Donnerstagmorgen auf. Die betroffenen Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz in Höhe des Rosengartens beziehungsweise des dortigen Spielplatzes abgestellt.

Die Polizei hat Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Bislang liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Ulrich-Jakobi-Wallstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden oder eine Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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