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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von Pfandflaschen - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter Pfandflaschen von einem Firmengelände eines Lebensmittelmarktes am Triftweg in Lippstadt entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter vermutlich durch Überklettern einer etwa 2,50 Meter hohen Mauer Zutritt zu dem umfriedeten Außenbereich des Marktes. Dort entwendete er zwei große Säcke mit jeweils rund 200 Kunststoff-Pfandflaschen.

Der Diebstahl ereignete sich nach Auswertung der Videoaufzeichnungen am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 02:05 Uhr. Dort ist zu erkennen, dass der Täter den Tatort nach der Tat mit einem Fahrrad verließ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Triftwegs beobachtet hat oder sonstige Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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