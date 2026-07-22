Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verfolgungsfahrt endet nach Verkehrsunfall - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Ense/Arnsberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (22. Juli) hat sich ein Autofahrer in Ense einer Polizeikontrolle entzogen. Die anschließende Flucht führte über mehrere Straßen in Ense und Arnsberg und endete nach einem Verkehrsunfall. Der Fahrer konnte wenig später angetroffen werden.

Gegen 03:33 Uhr erhielt die Polizei Hinweise auf einen Vorfall im Bereich eines Schnellrestaurants an der Werler Straße in Ense-Bremen. Dort sollte es zwischen zwei Personen zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme sollte ein Pkw kontrolliert werden. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete.

Während der Verfolgungsfahrt beschleunigte der Fahrer inner- und außerorts erheblich, missachtete unter anderem eine rot zeigende Ampel und fuhr zeitweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Im Bereich der Neheimer Innenstadt befuhr er zudem die Fußgängerzone.

Im Rahmen der Fahndung wurde kurze Zeit später ein verunfallter Pkw im Bereich Moosfelder Ring/Moosfelder Höhe in Arnsberg festgestellt.

Der Fahrer hatte das Fahrzeug verlassen und war zunächst geflüchtet.

Durch die Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann wenig später in der Wohnung eines Angehörigen angetroffen werden.

Der 23-jährige Türke aus Holzwickede räumte ein, das Fahrzeug geführt zu haben. Zudem gab er an, vor Fahrtantritt Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Auch ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin. Dem Mann wurden daraufhin Blutproben entnommen.

Das Mobiltelefon des Fahrers sowie sein Fahrzeug wurden sichergestellt beziehungsweise beschlagnahmt. Ob der Mann im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie weiterer Verkehrsdelikte, dauern an.

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