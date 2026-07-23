Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Straßenraub zum Nachteil einer Seniorin - Polizei sucht Zeugen und warnt vor Trickdieben

Soest (ots)

Am Mittwochmorgen (22. Juli) wurde eine 79-jährige Frau aus Soest Opfer eines Straßenraubes. Gegen 10.25 Uhr wurde die Polizei zur Bushaltestelle Kaiser-Otto-Weg am Herzog-Adolf-Weg in Soest gerufen.

Die Seniorin, die in einem Krankenfahrstuhl unterwegs war, wartete an der Bushaltestelle, als ein schwarzer Pkw, vermutlich ein Audi, anhielt. Aus dem Fahrzeug stieg eine bislang unbekannte Frau aus und sprach die 79-Jährige an. Die Tatverdächtige trug ein weißes, mit Blumen verziertes Kopftuch sowie eine Hose im gleichen Design. Zudem fiel sie durch auffälligen Goldschmuck an Händen und Armen auf. Sie wird als etwa 1,60 Meter groß beschrieben.

Die Unbekannte bot der Seniorin eine Halskette an und legte ihr diese um den Hals. Währenddessen löste sie unbemerkt die Goldkette der Geschädigten mit einem herzförmigen Anhänger, in dem sich ein Foto ihres Sohnes befand. Anschließend flüchtete die Frau in dem schwarzen Pkw, der von einem Mann mit schwarzem Vollbart gefahren wurde.

Die entwendete Goldkette hat einen geschätzten Wert von rund 1.000 Euro. Die zum Austausch verwendete Kette wurde durch die Polizei sichergestellt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Dass die Tat gezielt zum Nachteil einer 79-jährigen Frau begangen wurde, die zudem in einem Krankenfahrstuhl saß, macht das Vorgehen der Täter besonders verwerflich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen Pkw, den beiden Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Präventionstipps der Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen unbekannte Personen plötzlich Schmuck oder Geschenke anbieten.

Lassen Sie keine fremden Personen in Ihren persönlichen Nahbereich oder an Ihren Schmuck.

Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt, schaffen Sie Abstand und verständigen Sie sofort über den Notruf 110 die Polizei.

Sprechen Sie insbesondere mit älteren Angehörigen über diese Betrugs- und Raubmaschen, damit sie vorbereitet sind.

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