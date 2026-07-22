Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunktkontrollen im Bereich der Großbaustelle B55 - 166 Verkehrsverstöße festgestellt

Warstein (ots)

Polizeikräfte der Polizeiwache Warstein führten am 21.07.26 zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr gemeinsam mit dem Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Soest (Gruppe Lippstadt) einen Schwerpunkteinsatz im Stadtgebiet Warstein durch. Anlass waren zahlreiche Bürgerbeschwerden im Zusammenhang mit der Großbaustelle an der B55 sowie den eingerichteten Umleitungsstrecken.

An insgesamt acht Kontrollstellen überwachten die Einsatzkräfte insbesondere die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie bestehende Durchfahrtsverbote für Lkw und andere Kraftfahrzeuge. Darüber hinaus lag ein weiterer Schwerpunkt auf der Feststellung von Fahruntüchtigkeit infolge des Konsums von Alkohol oder Betäubungsmitteln sowie auf der Ahndung weiterer Verkehrsverstöße.

Im Verlauf des Einsatzes wurden insgesamt 166 Verkehrsverstöße festgestellt. Diese verteilen sich wie folgt:

- 2 Strafanzeigen wegen Fahrens beziehungsweise Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, - 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (§ 24a StVG), - 110 Geschwindigkeitsverstöße, darunter 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 97 Verwarnungsgelder, - 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Vorfahrtsverstößen beziehungsweise Missachtung des Grünpfeils, - 51 Verwarnungsgelder wegen Verstößen gegen ein bestehendes Durchfahrtsverbot.

Neben den Kontrollmaßnahmen führten die Polizeikräfte zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Die sichtbare Präsenz der Polizei sowie die konsequente Überwachung der Verkehrsregeln stießen dabei überwiegend auf positive Resonanz.

Die Kreispolizeibehörde wird auch künftig vergleichbare Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit im Bereich der Baustelle und der Umleitungsstrecken zu erhöhen sowie Beschwerden aus der Bevölkerung konsequent nachzugehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell