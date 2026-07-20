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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 18-Jähriger verursacht Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Soest-Ostönnen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (18. Juli 2026) gegen 05:20 Uhr kam es auf der Straße Im Schloot in Soest-Ostönnen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger Soester befuhr mit dem Fahrzeug seines Vaters die Straße Im Schloot in Fahrtrichtung Norden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Durch den Aufprall entstand am Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden. An der Mauer entstand lediglich geringer Sachschaden.

Der Fahrzeugführer entfernte sich zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch sowie weitere alkoholtypische Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille.

Im weiteren Verlauf räumte der 18-Jährige ein, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Zudem fanden die Beamten einen Grinder mit Marihuana-Anhaftungen bei ihm auf. Dem leicht verletzten Mann wurden im Krankenhaus Blutproben entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Gegen den 18-jährigen Soester wurden unter anderem Strafverfahren wegen Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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