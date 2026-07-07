Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Tankstelle: Polizei bittet um Hinweise (07.07.2026)

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch am frühen Dienstagmorgen in eine Tankstelle in der Sallancher Straße.

Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich gegen 3 Uhr gewaltsam Zutritt zum Lager der Tankstelle Burger. Vermutlich, weil er durch den akustischen Einbruchsalarm aufgeschreckt wurde, flüchtete er im Anschluss unverrichteter Dinge vom Tatort.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Einbrecher aufgenommen. Der Täter wird als jugendlicher beziehungsweise junger Mann beschrieben. Er war mit einer langen dunklen Hose sowie einem schwarzen langärmligen Oberteil bekleidet, trug ein schwarzes Basecap und führte vermutlich ein Brecheisen mit sich.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 07424 93180 entgegengenommen.

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