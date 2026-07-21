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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mit Diebesgut und illegalem Böller - E-Scooter-Fahrer versucht zu flüchten

Lippstadt (ots)

In der Nacht des 20.07.26 kam es gegen 03:00 Uhr zu einer Polizeikontrolle, bei welcher gleich mehrere Verstöße festgestellt worden sind.

Auf der Udener Straße in Lippstadt sollte ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert werden. Dieser reagierte zunächst nicht auf die Ansprache der Polizeibeamten und sprang dann sogar vom E-Scooter ab, um fußläufig zu fliehen. Durch die schnelleren Polizisten konnte die Flucht jedoch verhindert und eine Personenkontrolle durchgeführt werden.

Es wurde festgestellt, dass der 40-jährige Lippstädter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und auf einem entwendeten E-Scooter unterwegs war. Außerdem hatte er eine fremde Bankkarte und einen illegalen Feuerwerkskörper in den Taschen.

Den 40-Jährigen erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der Böller, die Bankkarte und der E-Scooter wurden sichergestellt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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