Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand von Sperrmüll in Werl - Polizei bittet um Hinweise

Werl (ots)

In der Nacht zu Samstag (18. Juli 2026) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 02:08 Uhr zu einem Brand an einem Fuß- und Radweg parallel zur L 969 in Werl alarmiert. Dort brannten auf einem Grünstreifen abgelegte Möbelstücke auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern in voller Ausdehnung.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf ein unmittelbar angrenzendes Maisfeld. Personen wurden nicht verletzt.

Die genaue Art der verbrannten Gegenstände konnte aufgrund der starken Brandschäden nicht mehr festgestellt werden. Hinweise auf den Eigentümer liegen derzeit nicht vor. Im Bereich des Brandortes wurden zudem niedergetretene Gräser festgestellt. Ob diese mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ein Zeuge hatte den Feuerschein bemerkt, sich zur Brandstelle begeben und die Feuerwehr verständigt. Personen im unmittelbaren Umfeld des Brandortes konnte er nicht beobachten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht zum 18. Juli im Bereich des Fuß- und Radweges parallel zur L 969 oder der B 1 verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter 02921 91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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