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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei kontrolliert größere Gruppe von Kleinkrafträdern - zahlreiche Verstöße festgestellt

Soest (ots)

Am Sonntagnachmittag erhielt die Polizei Hinweise über eine größere Gruppe von Fahrern von Kleinkrafträdern im Bereich Wickede (Ruhr) und später im Stadtgebiet Soest.

Gegen 15:10 Uhr gingen bei der Leitstelle zwei Notrufe ein. Zeugen berichteten von rund 70 Kleinkrafträdern im Ortszentrum von Wickede (Ruhr). Nach Angaben der Anrufer sollen einzelne Fahrer auf dem Hinterrad gefahren sein und sich dabei gegenseitig gefilmt haben.

Sofort entsandte Polizeikräfte konnten vor Ort jedoch keine Feststellungen mehr treffen.

Um 15:45 Uhr meldeten weitere Zeugen eine inzwischen auf etwa 100 Fahrzeuge angewachsene Gruppe, die sich in Richtung Soest bewegte. Am Ortseingang von Soest traf die Gruppe auf mehrere Streifenwagen.

Ein Großteil der Fahrzeuge wendete daraufhin und fuhr in Richtung Werl davon. Einzelne Fahrzeuge und kleinere Gruppen konnten angehalten und kontrolliert werden.

Die übrigen Fahrer verteilten sich im Bereich des Ortsteils Ampen in Kleingruppen und flüchteten teilweise über Feldwege in unterschiedliche Richtungen. Mithilfe eingesetzter Aufklärungskräfte sowie eines angeforderten Polizeihubschraubers konnten mehrere dieser Gruppen lokalisiert und anschließend durch Einsatzkräfte am Boden kontrolliert werden.

Insgesamt kontrollierte die Polizei 41 Leichtkrafträder und Kleinkrafträder. Dabei wurden unter anderem folgende Maßnahmen getroffen:

Eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB) gegen bislang unbekannte Fahrzeugführer, nachdem mehrere Krafträder im Kurvenbereich den Gegenverkehr gefährdet haben sollen.

Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen, darunter zwei wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis.

Vier Verwarnungsgelder wegen sonstiger Verstöße.

Die Sicherstellung eines Kleinkraftrades zur technischen Begutachtung.

Auch nach Abschluss der Kontrollen zeigte die Polizei an bekannten Treffpunkten der Szene verstärkt Präsenz, um einer Etablierung entsprechender Veranstaltungen entgegenzuwirken. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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