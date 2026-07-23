Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Lagerraum von Baumschule - Polizei sucht Zeugen

Möhnesee (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag (21. Juli 2026) auf Dienstag (22. Juli 2026) in ein Gebäude einer Baumschule an der Seestraße eingebrochen.

Zwischen etwa 19:30 Uhr und 05:30 Uhr hebelten die Täter eine Tür zu einem Lagerraum auf und entwendeten zahlreiche hochwertige Gartengeräte wie Motorsägen, Heckenscheren und Laubbläser. Der entstandene Beuteschaden liegt im höheren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden an der aufgebrochenen Tür wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Seestraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921 / 91000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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