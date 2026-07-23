Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (22. Juli 2026) kam es gegen 15:12 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Rixbecker Straße in Lippstadt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Nach ersten Erkenntnissen befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Die Bewohner der Dachgeschosswohnung hatten das Haus rechtzeitig verlassen. Vier wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Untersuchung konnten sie dieses wieder verlassen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Auch die weiteren Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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