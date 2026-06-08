Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Neheim

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 05.06.2026 um 19:00 Uhr bis zum 06.06.2026 um 12:00 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Lange Wende in Arnsberg-Neheim zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Wohnungseingangstür gewaltsam Zutritt. Derzeit ist nicht bekannt, dass etwas entwendet wurde. Der oder die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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