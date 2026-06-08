POL-HSK: 13-jähriger Junge verletzt sich im Bikepark Winterberg schwer

Arnsberg-Hüsten (ots) - Am Montag, den 08.06.2026, kam es gegen 01:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung am Kirchplatz in Arnsberg-Hüsten. Der Geschädigte gab an, mit einem Bekannten Alkohol konsumiert zu haben. Im Verlauf des Gesprächs kam es zu Streitigkeiten zwischen den beiden Personen, woraufhin der Beschuldigte dem Geschädigten mit seiner Bierflasche ins Gesicht schlug. Als der Geschädigte zu Boden ...

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